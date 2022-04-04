Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren soru! Genç çifti dinleyip canlı yayında annelerine seslendi: Bedduanı geri çek - Haberler

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Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren soru! Genç çifti dinleyip canlı yayında annelerine seslendi: Bedduanı geri çek

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına yeni evli çiftin sorusu damga vurdu. Genç kadın, "Annem düğünüm olmadığı için çok beddua okudu. 'Allah sana evlat yüzü göstermesin' dedi. Bedduası tutar mı?" sorusunu yöneltti. Duruma şaşıran Hatipoğlu, canlı yayında beddua eden anneye seslenerek bedduayı geri çekmesi için çağrıda bulundu.

Ramazan ayının gelmesi ile ekranlara dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da koronavirüs salgını sebebiyle programını online şekilde sürdürüyor. Programa çevrimiçi bağlantı ile katılan seyirciler ise merak ettiklerini Hatipoğlu'na soruyor.

"ANNEM DÜĞÜN YAPMADIK DİYE BEDDUA ETTİ"

Ünlü ilahiyatçıya son olarak Diyarbakır'dan bağlanan yeni evli bir çift tarafından, "Annem düğünüm olmadığı için çok beddua okudu. 'Allah sana evlat yüzü göstermesin' dedi. Bedduası kabul olur mu?" sorusu soruldu.

ANNEYE SESLENDİ

Resmi nikahın olup olmadığını öğrenen Hatipoğlu, "Allah annenizin hak etmediğiniz bedduasını uzak etsin inşallah" diyerek, yeni evli çiftin annesine seslendi. Hatipoğlu, "Anneniz de eğer izliyorsa, lütfen kızına ve damadına ettiğin bedduayı ger çek. Elini aç, 'Allah'ım evladıma hayırlı bir evlat nasip et' diye dua et. Böyle küçük şeyler beddua ile cezalandırılmamalı diye düşünüyorum." dedi.

Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren soru! Genç çifti dinleyip canlı yayında annelerine seslendi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Nihat Hatipoğlu, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Hek Tor:

La kızım niye saygıdeğer muhterem hocaefendi hazretlerine bu soruyu sorarak rahatsız ediyorsun? Tiviye çıkıp kendini reklam etmen yerine ameliyata başlayın, takvime işaret koyun, 4-6 hafta sonra cevabını kendiniz bulabilirsiniz.

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no government:

bu programlar asıl amacından iyice çıktı sabah kuşağına alınmalılar.

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Ahmet25 :

Dini program demek sadece namaz ve oruç ile ilgili sorular ve cevaplar değildir. Din dediğin hayatın kendisidir. Dolayısıyla hayata dair her tür soru sorulabilir. Yeter ki siyasi ve menfaat üzere olmasın.

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