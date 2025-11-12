Niğdeli şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı / Video eklendi

GÜRCİSTAN'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın memleketi Niğde'deki babaevi ile bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, dün Türkiye'ye dönüş için Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'ın doğusuna düştü. Niğdeli Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın da aralarında bulunduğu 20 asker şehit oldu. Şehidin acı haberi ailesine verildi. Şehidin Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki babaevine ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin, defin bilgilerinin ilerleyen saatlerde açıklanacağı belirtildi.