NÖHÜ ile Sinop Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Sinop Üniversitesi arasında akademik ve kültürel alanlarda işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 3 yıl geçerli olacak protokol sonunda, taraflar yazılı mutabakat sağlamaması halinde sona erecek.

Protokolle ortak proje, araştırma ve bilimsel yayın çalışmalarının yürütülmesi, yaz okulu ile ortak ve çift diploma programları gibi ortak müfredat geliştirme faaliyetlerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Bunun yanı sıra kongre, sempozyum ve konferanslar başta olmak üzere ortak akademik ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi, sportif ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin karşılıklı değişiminin sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, işbirliğinin Sinop Üniversitesi ile olan ilişkileri daha da güçlendireceğini belirtti.

Sinop Üniversitesi ile imzalanan protokolün her iki üniversite için akademik, bilimsel ve kültürel anlamda önemli kazanımlar sağlayacağına inandıklarını anlatan Uslu, "Ortak projeler, öğrenci ve akademisyen değişimleri ile bilimsel çalışmaların niteliğinin artacağını düşünüyorum. Protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyor, başta Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.