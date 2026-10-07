Niğde ve Kırşehir'de Gazze'deki soykırıma karşı yürüyüş ve etkinlik düzenlendi

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, Niğde ve Kırşehir'de protesto edildi.

Niğde Sivil Toplum Platformu tarafından Sungurbey Camisi'nde düzenlenen etkinlikte çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Gruptakiler yatsı namazının ardından, cami avlusunda ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Niğde Sivil Toplum Platformu Dönem Sözcüsü Yasin Uzun, Aksa Tufanı'nın ardından siyonist terör şebekesinin Gazze'de başlattığı soykırımın üzerinden 3 yıl geçtiğini söyledi.

Bu vahşetin sadece 3 yıllık bir katliam olmadığını vurgulayan Uzun, 1917'den bu yana Filistin topraklarının adım adım gasbedilmesinin bir işgal ve soykırım politikası olduğunu belirtti.

Resmi verilere göre 80 bine yakın sivilin katledildiğini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Saldırılarda 176 binden fazla insanımız yaralanmıştır. Enkaz altında cenazesine ulaşılamayan on binlerce masum yatıyor. İş makinelerinin girişine dahi izin vermeyen, gıdayı, suyu ve ilacı bir silah olarak kullanan terör şebekesi, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri yerle bir etmiştir. Gazze'de sağlık sistemi çökmüş, hastalar ilaçsızlıktan can vermekte, hamile kadınlar en ilkel şartlarda doğum yapmaktadır. Ancak iman ve Kur'an hakikatlerinin ışığında biliyor ve inanıyoruz ki Gazze'deki masumların çektikleri bu musibetler, Rahman'ın katında birer manevi rütbedir."

Kırşehir

Kırşehir'de Kudüs Platformu öncülüğünde düzenlenen programda Terme Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

"Filistin özgür olana dek, mücadeleye devam edeceğiz" yazılı pankartı taşıyan gruptakiler, yürüyüş sırasında tekbir getirerek, sloganlar atıp İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İHH İnsani Yardım Derneği Kırşehir İl Başkanı Abdurrahman Demirkaya, Filistin'de büyük zulümler işleyen İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırım yaptığını, ateşkes anlaşmalarına rağmen saldırıların durmadığını söyledi.

İsrail'in camilere, hastanelere, okullara, yerleşim yerlerine, beyaz bayrak açan sivillere dahi ateş açarak katlettiğini belirten Demirkaya, "Gazze'deki kronik hastalar da İsrail'in saldırganlığı sebebiyle birçok zorluk yaşıyor. İsrail'in zulümleri, daha doğmamış bebekleri bile hedef alıyor. Gazze'de hamile kadınlar, elektrik, medikal hizmetler olmadan doğum yapmak zorunda kalıyor." dedi.

Konuşmanın ardından gruptakiler zulüm altındaki Filistinliler için dua etti.

Kaynak: AA