Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Güncelleme:
Niğde ile Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Niğde ile Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valiliktan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adres, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 507,33 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik hap, 1,12 gram uyuşturucu madde, tabanca, 46 fişek, 990 lira ve 20 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.

