Haberler

Niğde Valisi Akmeşe'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yıl dönümü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Akmeşe, Atatürk'ün ziyaretiyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşarak, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmeşe, mesajında, Atatürk'ün 5 Şubat 1934'te kente teşriflerinin 92. yıl dönümünü büyük bir gurur ve memnuniyetle idrak ettiklerini ifade etti.

Milli Mücadele yıllarında Niğdelilerin büyük bir fedakarlık yaptığını anımsatan Akmeşe, bu duruşla ülkenin hiçbir zaman işgal edilemeyeceğinin tüm dünyaya açıkça gösterildiğini belirtti.

Akmeşe, Atatürk'ün Niğde halkına duyduğu güvenin fedakar ve onurlu duruşun bir karşılığı olduğunu aktardı.

Atatürk'ün "Benim Niğde'ye alakam büyüktür ve ben Niğdelileri her zaman sevmişimdir" sözlerini hatırlatan Akmeşe, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün Niğde'ye gelişi, ilimiz açısından yalnızca bir ziyaret olmanın ötesinde Cumhuriyet değerlerine olan sarsılmaz bağlılığın, milli birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir simgesi olarak hafızalarda yerini almıştır. Bu anlamlı gün hemşehrilerimiz için her zaman bir onur vesilesi olmuştur. Bizlere düşen en önemli sorumluluk atalarımızdan emanet aldığımız bu aziz vatanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaşlık ve muasır medeniyet hedefleri doğrultusunda korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim etmektir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

"Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi"