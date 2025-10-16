Niğde Üniversitesinde Korunga Yetiştiriciliğiyle Kuraklığa Dayanıklı Yem Bitkileri Geliştiriliyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ıslah edilen arazilerinde yem bitkileri yetiştiriliyor.

Üniversitenin Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki yaklaşık 100 dönümlük alan ıslah edilerek korunga ekildi.

Korunganın merkezdeki hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılaması ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı ile Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, AA muhabirine, merkezde süt sığırcılığı, arıcılık, tavukçuluk ile küçükbaş hayvancılık araştırma ve uygulama birimlerinin bulunduğunu söyledi.

Yem ihtiyacını karşılamak için toprak ıslahına başladıklarını belirten Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 1000 dekar arazide ıslah çalışmalarına devam ediyoruz. Silajlık mısır, yonca ve korunga ekimimiz var. Buğday ve arpa ekimlerini de yapıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz uygulamalarını bu araştırma merkezinde yapıyor. YÖK tarafından araştırma merkezimiz Türkiye'de 'mükemmeliyet merkezi' olarak ilan edilmişti. Bu doğrultuda çalışmalara devam ediyoruz."

"Korunga kuraklığa toleranslı bir bitki"

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı da korunganın ülkedeki üç önemli yem bitkisinden biri olduğunu söyledi.

Yıllardır Anadolu'da korunga yetiştiriciliğinin yapıldığını belirten Avcı, "Son yıllarda korunganın önemi daha iyi anlaşılmaya başlandı çünkü korunga kuraklığa toleranslı bir bitki. İç Anadolu'nun normal yağış koşullarında biçim verebilen, ot üretebilen değerli bir baklagil. Ekildiğinde 3-4 yıl kullanabiliyoruz. Korunganın önemli özelliğinden biri de eğimli, zayıf, kumlu, kireç içeriği yüksek topraklarda ürün verebiliyor." diye konuştu.

Avcı, üniversiteye ait arazinin taşlı, kayalık, kireç içeriğinin yüksek ve ıslaha muhtaç olduğunu belirtti.

Korunganın toprak ıslah etme özelliğine dikkati çeken Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kazık köklü bir bitki. Yetiştiği toprağın derinliklerine kadar inebilen, güçlü bir kök sistemiyle kendisinden sonraki ekilecek bitkilere organik madde ve azot bağlama yeteneğinde. Araştırma ve uygulama çiftliğimizin hayvancılık işletmesi için gerekli olan kaliteli kaba yemi sağlamada da korunga önemli bir bitki. Protein, vitamin, mineral, kalsiyum, magnezyum yönünden oldukça zengin. Dolayısıyla yem kalite değeri yoncaya eşdeğer. Yeşil halde hayvanlara yedirildiğinde şişkinlik yapmama özelliği var. Yonca ve üçgül gibi bitki türleri yeşil olarak hayvanlara yedirildiğinde şişme ve ölümlere neden olurken korungada böyle bir şey yok."