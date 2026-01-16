Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Uslu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Uslu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçen Uslu, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesine oy verdi.

Uslu, "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta ise Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı" karelerini oyladı.

Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasına son 4 yıldır katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Uslu, "Oylamamızı yaptık, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden kazananları tebrik ediyorum. ' Gazze : Açlık' temalı fotoğraflarından dolayı Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyorum. Dünyanın bolluk içinde yaşadığı bir ortamda Gazze'deki insanların da açlıktan kurtulmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.