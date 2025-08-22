Niğde Üniversitesi'nden Yenilikçi Patates Projesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayten Kübra Yagız'ın "Patates Yumrusunda Steroidal Glikoalkaloid Birikimini Azaltmaya Yönelik Yenilikçi Bir Ürün Geliştirilmesi" projesi, TÜBİTAK'tan destek aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında püskürtmeyle tetiklenen gen susturma teknolojisi kullanılarak, patates yumrularında zararlı steroidal glikoalkaloid ve klorofil biyosentezinden sorumlu genlerin azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca, patateste yeşillenme sorununun önüne geçilerek ürün israfının engellenmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Projeyle patatesin sağlık açısından zararlı olan yeşillenmesinin önleneceğini belirten Uslu, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin bölgesel kalkınma odaklı vizyonuyla başta tarım olmak üzere birçok alanda öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Üniversitemiz Niğde'mizin değerlerini koruyarak bunları geliştirmeye devam edecek. TÜBİTAK-1001 kapsamında destek almaya hak kazanan bu projemiz de bunun önemli bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.