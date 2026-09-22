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Niğde Ulukışla'da otomobil Karayolları aracına çarptı; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Niğde Ulukışla'da otomobil Karayolları aracına çarptı; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, Niğde-Adana Otoyolu Başmakçı mevkisinde otomobil, yolda çalışma yapmak için emniyet şeridinde bulunan Karayolları kamyonetine çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

E.L. idaresindeki 34 GSJ 441 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Başmakçı mevkisinde yolda çalışma yapmak için emniyet şeridinde bulunan A.K. yönetimindeki 38 AHP 205 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Levent'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile kamyonette bulunan B.Ö, sağlık ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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