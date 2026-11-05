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Niğde Ulukışla'da D-750'de çarpışan iki tır alev aldı, sürücüler hayatını kaybetti

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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde D-750 kara yolunda iki tır çarpışarak alev aldı. Yangın söndürülürken sağlık ekipleri iki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çarpıştıktan sonra alev alan iki tırın sürücüleri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, D-750 kara yolu Çiftehan köyü Saklıbahçe mevkisinde, Hacı Ömer Coşkun (24) idaresindeki 42 KJ 736 plakalı tır ile karşı şeritteki Cemil Demir'in (42) kullandığı 31 ACT 306 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki tır alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından sürücülerin cenazeleri Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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