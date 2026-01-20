Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Mete, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mete, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Furkan Mete, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" karelerine oy veren Mete, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı.

Mete, fotoğrafları inceleyerek seçimini yaptığını ifade ederek, "İçerisinde canımızı acıtan, hüzünlendiren fotoğraflar olduğu gibi yüzümüzü güldüren ve özlem duyduğumuz yerlerin fotoğraflarını görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Fotoğrafları çeken foto muhabirlerine teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.