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TÜBİTAK desteğiyle enerji güvenliği risk endeksi geliştirilecek

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle, 1980-2025 dönemi için en az 50 ülkeyi kapsayan yeni nesil Enerji Güvenliği Risk Endeksi (ESRI) geliştirilecek.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) yürütülen "Enerji Güvenliği İçin Yeni Bir Ölçüm Aracı, Küresel ve Ulusal Düzeyde Enerji Güvenliği Risk Endeksi Geliştirilmesi Projesi", TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Araştırma Dekanlığında görev yapan Dr. Gökhan Kartal ve Fen Fakültesi Matematik Bölümünden Dr. Meral Yaşar Kartal projenin yürütücülüğünü üstlendiler.

Proje kapsamında, enerji güvenliği alanında uluslararası ölçekte kullanılabilecek yeni nesil enerji güvenliği risk endeksi (ESRI) geliştirilmesi hedefleniyor.

Endeksin ilk versiyonunun 1980-2025 dönemini kapsaması ve en az 50 ülkeye ilişkin verilerden oluşturulması planlanıyor.

Proje kapsamında enerji güvenliği, erişilebilirlik, satın alınabilirlik ve kabul edilebilirlik olmak üzere 4 temel boyutta ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, projede görev alan hocaları tebrik etti.

Uslu, "Geliştirilecek yeni endeksin enerji güvenliği alanında önemli bir bilimsel katkı sunacağına inanıyorum. Araştırmacıların ulusal ve uluslararası ölçekte nitelikli çalışmalar ortaya koymalarından duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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