Niğde'nin Bor ilçesinde Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi
Niğde'nin Bor ilçesinde gerçekleştirilen 'Sabah namazı buluşmaları' kapsamında gençler ve aileler Kaynarca köyü camisinde bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim okudu, vaaz dinledi ve dualar etti. Program sonunda cemaate çorba ikram edildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler sabah namazında bir araya geldi.
İlçe Müftülüğünce Kaynarca köyü camisinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından vaaz verildi.
Namazın ardından afetlerde hayatını kaybedenler için dua edilen programda, ilahi ve kasideler seslendirildi.
Programın ardından cemaate çorba ikram edildi.
Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel