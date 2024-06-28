Niğde Merkez Camisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Vali Cahit Çelik, İmam Hatip Meydanı'nda gerçekleştirilen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Merkez Camisi'nin kentteki 442'nci cami olacağını söyledi.

Kentte 58 caminin Osmanlı döneminde ait olduğunu ve 64 tescilli cami bulunduğunu aktaran Çelik, "Kent merkezinde vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ibadet edecekleri büyük bir cami yoktu, bu cami de bu ihtiyacı giderecek." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise kente büyük bir eser kazandırılacağını aktararak, "Yapılacak bu camimiz gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız şehrimizin simgesi olacak." diye konuştu.

Merkez Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Ünal da caminin Niğde'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından caminin temeli atıldı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, İl Müftüsü Osman Ayas ve vatandaşlar katıldı.