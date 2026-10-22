Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde Konaklı'da mevsimlik tarım işçisi çocuklarına 'İyilik Var' şenliği yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Konaklı'da mevsimlik tarım işçisi çocuklarına 'İyilik Var' şenliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Konaklı beldesinde mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına "İyilik Var" temalı şenlik düzenledi. Şenlikte yüz boyama ve oyun etkinliklerine katılan çocuklara hediyeler verildi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik "İyilik Var" temasıyla şenlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Konaklı beldesinde gerçekleştirilen programda yüz boyama ve oyun etkinliklerine katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nurettin Kesler ile Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı.

Kaynak: AA
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay

Tutuklanan öğretmenle ilgili olay iddia
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor

Cebinde 400 bin lirası olanlar yaşadı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

Dünya diken üstünde! Bir bir kapatıyorlar
Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı

İnfial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi! Sonrası korkunç

İntiharı engellemek isterken kabusu yaşadı