Niğde Konaklı'da mevsimlik tarım işçisi çocuklarına 'İyilik Var' şenliği yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik "İyilik Var" temasıyla şenlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Konaklı beldesinde gerçekleştirilen programda yüz boyama ve oyun etkinliklerine katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nurettin Kesler ile Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı.

Kaynak: AA