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Niğde-Kayseri kara yolunda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

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Niğde-Kayseri kara yolunda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş beldesi mevkisinde otomobil şarampole devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin kontrolde sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlemesinin ardından cenaze, savcı incelemesi sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Beytullah Ünlü'nün kullandığı 34 PSG 59 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Aktaş beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ünlü'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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