Niğde haberi... Çiftlik kurup, sahte para basan çeteye dava

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri villada bastıkları milyonlarca lira sahte parayı piyasaya süren 16 kişi hakkında, zincirleme şekilde 'parada sahtecilik' suçundan 21'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, geçen yıl piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Adem Ayyıldız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından Ankara merkezli 21 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Umut K., Ersen T., İsmail A., Adem E., Barış K., Doğan G., Enver Y., Fatih S., Gazi K., Hasan Hüseyin A., Kadir Ö., Mehmet Ö., Sait B., Serdar A., Seyit Gökhan Y. ve Umut K. gözaltına alındı. Çetenin 'Ali Babanın Çiftliği' olarak adlandırdığı Gölbaşı ilçesindeki evde yapılan aramalarda, sahte para basımında kullanılan serigrafi baskı kalıbı ve diğer malzemeler ile basılı Türk lirası ve ABD doları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden Umut K., Ersen T. ve İsmail A. savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 13 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3 tutuklu daha sonra itiraz üzerine adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Savcı, sanıkların 'parada sahtecilik' suçunu zincirleme şekilde işleyerek tüm toplumu mağdur ettiklerini bu nedenle tamamının 2 yıl 6'şar aydan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklar, iddianameyi kabul eden Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.