Son dakika haber: 19 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 4 kişi adliyeye sevk edildi Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre 19 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 4 kişi adliyeye sevk edildi Niğde'de 19 yaşındaki Hüseyin Doğan'ın öldürülmesiyle ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. 19 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 4 kişi adliyeye sevk edildi NİĞDE - Niğde'de 19 yaşındaki Hüseyin Doğan'ın öldürülmesiyle ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta dün meydana gelen olayda, Hüseyin Doğan'ınöldüğü silahlı kavgayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemede tespit ettikleri O.E, M.Ç. ve C.N. ile kavgada yaralanan ve tedavisi tamamlanan T.H.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Olaya karıştığı belirlenen F.Ö.'yü yakalama çalışmaları ise sürüyor. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen Hüseyin Doğan Niğde 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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