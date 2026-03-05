Niğde'de dolandırıcılık ve sahtecilik konularında bilgilendirme yapıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve sahtecilik konularında bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında, iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, yatırım, araç kiralama ve sosyal medya üzerinden alışveriş dolandırıcılığı ile IBAN kiralamaya yönelik vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, bu kapsamda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri ile vatandaşlara, polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu personelinin para talep etmeyeceğini, cep telefonlarına gelen çağrı ve mesajları dikkate almamaları gerektiğini anlatarak, broşür dağıtıldı.