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Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama; 1 ölü, 1 yaralı

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Niğde Valisi Nedim Akmeşe, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama yaparak, olayın nedeninin araştırılması için adli ve idari işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

'ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER YÜRÜTÜLECEK'

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek" dedi.

Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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