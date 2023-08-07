Niğde'de Yolcu Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı
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Niğde'nin Çamardı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Niğde'nin Çamardı ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Çamardı Kooperatifi'ne ait T.A. yönetimindeki 01 FA 758 plakalı yolcu otobüsü, Çamardı-Adana kara yolunun 5. kilometresinde, M.B. idaresindeki 55 BAC 16 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası A.B. hayatını kaybetti.
Yaralanan 7 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.