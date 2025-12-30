Haberler

Niğde'de eğitime kar tatili

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Valiliği, 31 Aralık 2025 tarihinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

NİĞDE Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Niğde'de yoğun kar yağışı eğitime ara verilmesine neden oldu. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; ilimiz genelinde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü beklenen yağışın kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı, buzlanma ve don hadisesi görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği ve ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklar önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Abraham'ın yerine yılın en iyi futbolcusu! Beşiktaş bombayı patlatıyor

Tammy Abraham'ın yerine yılın en iyi futbolcusu
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu