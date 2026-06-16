Yaşlı Kadına Yaya Geçidinde Çarpan Sürücü Serbest... Ailesi: "Tek İstediğimiz Adalet"

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) - Niğde'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 76 yaşındaki Feime Yener, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Gözaltına alınan sürücü E.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Feime Yener'in oğlu Şükrü Yener, "Bu şahıs nasıl hemen bir anda içeriden çıkabilir? Biz bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Bizim tek istediğimiz adalet. Bu şekilde bir adalet olmaz. Benim annem orada canıyla savaşırken bu şahıs çıkmış, şu anda istediği gibi geziyor" dedi.

Niğde-Bor kara yolunda meydana gelen olayda, E.K'nın kullandığı otomobil, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan iki çocuk annesi 76 yaşındaki Feime Yener'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Yener, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yener, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazadan sonra gözaltına alınan sürücü E.K. karakoldaki ifadesinin ardından gönderildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yener ailesi, karara tepki gösterdi.

"ANNEM KEMOTERAPİ SONRASI İYİLEŞTİ"

Feime Yener'in özel bir hastanede çocuk doktoru olan oğlu Şükrü Yener, şunları söyledi:

"Annem Feime Yener 76 yaşında. Bundan 6-7 ay önce kendisine kemik iliği kanseri teşhis konuldu. İstanbul'da yanımıza gelerek burada tedavisini gördü kemoterapi aldı. Yoğun bir kemoterapi sonrası hastalığında büyük bir ilerleme kaydetti iyileşti. Sonrasında yazı Niğde'de yani memleketimizde geçirmek istedi ve Niğde'ye gitti. Orada alışveriş yaptıktan sonra evine dönerken minibüsten iniyor ve minibüsten indiği yerde yaya geçidinden geçmeye çalışıyor. Öncelikle iki tane gelen aracı görüyor onlara yol veriyor. Onlar geçtikten sonra annem yaya geçidine giriyor yürümeye başlıyor. Sol taraftan bir tane araç, ikinci şeritteki bir araç duruyor anneme yol veriyor. Sonrasında annem ilerliyor. En son şeritteki araç anneme yol vermiyor korna çalıyor. Annem bunu görünce orada bekliyor. Onun arkasındaki araç bir anda sağından çıkıp anneme vuruyor. Annemi 37 metre ileriye atıyor. Annem kaputun üstüne düşüyor."

"11 GÜNDÜR ENTÜBE"

Annemi oradan alıyorlar acile götürüyorlar ambulansa. Acile müdahale edilirken annemin kalbi duruyor. Daha sonrasında müdahale ile kalbi çalıştırılıyor. Şu anda yoğun bakımda entübe. Yüzünde kırılmayan kemiği yok. Başında kırık var. Beyin kanaması var. Onun haricinde göğsünde kırıkları var kaburgalarında. Onun haricinde ayağında kırığı var. Kalçada kırığı var. Yani kırığı olmayan bir yeri kalmıyor kadının. Şu an 11. gününde hala yoğun bakımda entübe vaziyette uyutuluyor."

Şükrü Yener, kazanın cuma günü yaşandığını, gözaltına alınan sürücünün ertesi gün hemen alelacele nöbetçi savcılık tarafından salıverildiğini ve tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini bildirdi.

Yener, "Yani böyle bir kazanın sonucunda bu şahıs nasıl hemen bir anda içeriden çıkabilir? Biz bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz ailesi olarak bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Bizim tek istediğimiz adalet. Bu şekilde bir adalet olmaz. Benim annem orada canıyla savaşırken, bu şahıs çıkmış, dışarıda şu anda istediği gibi geziyor. Bir başkasına çarpmayacağının da garantisi yok şu anda. Yani biz adalet istiyoruz. Yetkili makamlardan, özellikle Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum buradan, adalet istiyoruz ailesi olarak. Bu şahsın tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Yaya şeridini kullanarak karşıya geçmeye çalışan Feime Yener'in, hızla gelen aracın çarpması sonucu metrelerce havaya fırladığı ve önce çarpan araca sonrada yere savrulduğu görüldü.

Kaynak: ANKA