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Niğde'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, 16 zanlının banka hesaplarının yasa dışı bahis sitelerinde toplam 6 milyon 832 bin 756 liralık para transferine aracılık ettiğini belirledi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilere ait banka ve diğer mali kurumlardaki 152 hesaba el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA