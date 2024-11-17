Niğde'de Yağmur Duası Etkinliği Yapıldı

Niğde'nin Bor ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Bor Müftüsü İsmail Çakır, ilçeye bağlı Halaç köyünde düzenlenen programda, kuraklık ve kıtlıkla ilgili sohbet etti, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi söylendi.

Yağmur duası yapılıp namaz kılındıktan sonra vatandaşlara yemek ikram edildi.