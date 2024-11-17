Niğde'de Yağmur Duası Etkinliği Yapıldı
Niğde'nin Bor ilçesinde vatandaşlar kuraklık ve kıtlık için yağmur duası etti. Halaç köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve namaz kılındıktan sonra yemek ikram edildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.
Bor Müftüsü İsmail Çakır, ilçeye bağlı Halaç köyünde düzenlenen programda, kuraklık ve kıtlıkla ilgili sohbet etti, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi söylendi.
Yağmur duası yapılıp namaz kılındıktan sonra vatandaşlara yemek ikram edildi.