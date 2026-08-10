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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 162 sentetik ecza, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, aseton, tabanca, 10 fişek ve 11 bin 250 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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