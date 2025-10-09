Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Niğde merkez, Bor ve Çiftlik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik hap ve kök keneviri ele geçirildi.

Niğde merkez, Bor ve Çiftlik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez, Bor ve Ulukışla ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu, 108 gram esrar, 50 sentetik hap ve kök keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
