Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı; 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonda 202,93 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu aparatları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda 5 şüpheliye ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 202,93 gram sentetik uyuşturucu, 3 cam aparatı ve 3 aseton ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.