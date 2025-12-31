Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda 5 şüpheliye ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 202,93 gram sentetik uyuşturucu, 3 cam aparatı ve 3 aseton ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.