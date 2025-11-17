Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
Güncelleme:
Niğde merkez ve Bor ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 13-16 Kasım'da yürüttüğü çalışmada 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve cam aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
