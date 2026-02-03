Haberler

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Niğde merkez ve Bor ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucular ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 195,59 gram sentetik uyuşturucu, 105 sentetik hap ve 1,99 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
