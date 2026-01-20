Haberler

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 215 gram sentetik uyuşturucu ve diğer yasaklı maddeler ele geçirildi.

Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 215 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 8 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
İstanbul'un 3 büyüğünde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan

Üç büyüklerde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan