Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve fişek ele geçirildi.
Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.