Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 145,82 gram sentetik uyuşturucu ile 1,21 gram esrar ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda 8 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda, 145,82 gram sentetik uyuşturucu, 1,21 gram esrar ve cam aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ayrıca aranan firari hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel