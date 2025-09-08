Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 145,82 gram sentetik uyuşturucu ile 1,21 gram esrar ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda 8 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda, 145,82 gram sentetik uyuşturucu, 1,21 gram esrar ve cam aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayrıca aranan firari hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
