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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

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Niğde'nin Bor ve Ulukışla ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 2 kilo 116 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir zanlının 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Niğde'nin Bor ve Ulukışla ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Haziran'da uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduran, kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2 kilo 116 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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