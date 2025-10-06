Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 5 Tutuklama

Niğde merkez, Bor ve Çiftlik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyonda 113,73 gram sentetik uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez, Bor ve Ulukışla ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 113,73 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik hap ve 2 cam aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
