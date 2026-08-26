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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20-22 Ağustos'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 53,79 gram uyuşturucu, 10,7 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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