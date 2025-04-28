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Niğde'de "Türk Tarım Gıda ve Tarım Kongresi" gerçekleştirildi

Niğde'de
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Türk Tarım Gıda ve Tarım Kongresi" düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Türk Tarım Gıda ve Tarım Kongresi" düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, kongrenin üniversitede gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Niğde'nin tarım alnında önemli bir yerde olduğunu belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak kentteki tarımı çok önemsiyoruz. Tarımsal araştırma merkezimizde çiftçilere birçok eğitim veriyoruz. Çiftçi eğitim merkezimizde budama, besi hayvancılığı ve ana arı üreticiliği eğitimi verdik. Merkezimiz bünyesindeki tarım uygulama sahası yaklaşık 50 dekarken bu oran 1000 dekara çıkarılmıştır. Halen süren ıslah çalışmalarımız ile tarım uygulama sahamızı 2000 dekarın üzerine çıkarmayı öngörüyoruz. Tarımdaki çalışmalarımızın bir diğer önemli boyutu da insanlığın geleceği açısından çok kritik olan bu alanda teknolojik gelişmeleri de dikkate almamızdır. Bu bağlamda Türkiye'de ilk ve tek olan Disiplinler Arası Dijital Tarım Ana Bilim Dalı'nı kurarak bu alanda lisansüstü eğitime başladık."

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal da insanın geleceğinin tarıma bağlı olduğunu ifade etti.

Tarımın insan oğlunun büyük icadı olduğunu vurgulayan Çakal, "Her şey tarımdan sonra başlamıştır. 12 bin yıl önce avcı toplayıcı olan toplum tarımın icadıyla yerleşik düzene geçmiş. Medeniyetlerin, sanayinin her şeyin gelişmesi hepsi tarımdan sonraki döneme denk gelmiştir. Bu süreç hala hızlı bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ise emeği geçenlere teşekkür ederek, kongrenin tarım alanına katkı sağlamasını diledi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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