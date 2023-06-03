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Niğde'de Traktör Devrildi: Sürücü Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Niğde'de Traktör Devrildi: Sürücü Öldü, 2 Kişi Yaralandı

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Niğde'de tarladan evine dönen Hasan Bozdağ'ın (44) kullandığı traktör tali yolda devrildi. Kazada Bozdağ hayatını kaybetti, B.D. ile İ.İ., yaralandı.

NİĞDE'de tarladan evine dönen Hasan Bozdağ'ın (44) kullandığı traktör tali yolda devrildi. Kazada Bozdağ hayatını kaybetti, B.D. ile İ.İ., yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bor ilçesi Kılavuz köyünde meydana geldi. Hasan Bozdağ'ın kullandığı 52 AZ 962 plakalı traktör, tali yolda yokuş inerken devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Bozdağ olay yerine hayatını kaybederken, traktörde bulunan B.D. ve İ.İ., yaralandı. Yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

Jandarma Niğde Güncel Haberler

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