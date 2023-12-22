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Niğde'de Trafik Kazası Sonrası Çıkan Kavgada 1 Kişi Pompalı Av Tüfeğiyle Vuruldu, 8 Kişi Yaralandı

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Niğde'de meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgada bir kişi pompalı av tüfeğiyle vuruldu, 8 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NİĞDE'de, hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı av tüfeğiyle, 8 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında il merkezindeki sanayi sitesinde meydana geldi. F.D., kullandığı otomobille bir iş yerinin önündeki 4 araca çarparak hasarlı kazaya neden oldu. Kazanın ardından araç sahipleri ile otomobildekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine sopa ve pompalı av tüfeğiyle saldırdı. Çıkan olayda 1 kişi pompalı av tüfeğiyle vurularak, 8 kişi de darbedilerek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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