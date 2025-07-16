Niğde'de 'Toprağın Hafızası Ömer Halisdemir'in İzinde' sergisi açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Toprağın Hafızası Ömer Halisdemir'in İzinde" adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde Niğde Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın'ın katılımıyla açılan sergide, İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur'un, şehit Ömer Halisdemir'in çocukluğu ve gençliğinin geçtiği coğrafyadan çektiği 22 fotoğraf yer alıyor.

Şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ile çalışmayı yapan Sağlamtimur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının Halisdemir'in çocukluğunun ve gençliğinin ilk dönemlerinin geçtiği coğrafyayı belgelemek olduğunu söyledi.

Çalışmayı yaparken Çukurkuyu beldesinde birçok lokasyona uğradığını belirten Sağlamtimur, "İki gün boyunca biz Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir ile gezdik. Beni ovalarda, yaylalarda gezdirdi ve Ömer Halisdemir'in çocukluğunun geçtiği birçok lokasyona gittik. Anıları dinledim, bu alanlarda fotoğraflar çektim. Anadolu'dan çıkan bir kahraman, çocukken nasıl bir hayat yaşadı? Gençliğinde nasıl bir yerde yaşadı? Nelerle ilgilendi? Bu konuların izlerini bu belgesel fotoğraf sergisinde bulacağız." dedi.

Ömer Halisdemir'in çocukluk ve gençlik döneminin kendisinde derin iz bıraktığını anlatan Sağlamtimur, şunları kaydetti:

"Çünkü Anadolu'da yaşamış olan askerlerimiz, şehitlerimiz onların aslında tümünün hikayesi kucaklanıyor bu belgesel fotoğraf sergisinde. Onların sade ama nasıl zor bir hayat yaşadığını gördük. Çok çetin koşullarda büyümüşler. İnanılmaz doğayla mücadele var ama aynı zamanda doğayı anlama ve uyum var. Aile terbiyesi var. Bu insanların hepsi bize ait tüm değerleri taşıyor. O yüzden Ömer Halisdemir'in hikayesi beni çok etkiledi. Açıkçası fotoğrafı çektiğim süre gözyaşlarıma hakim olamadım. Hala konuşurken sesim titriyor. İnsanı derinden etkiliyor. Böyle bir kahramanın çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği yerleri karış karış dolaşmak, o hikayeleri dinlemek beni çok etkiledi."

Sergi, 22 Temmuz'a kadar açık kalacak.