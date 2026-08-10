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Niğde'de Tomruk Yüklü Tırda Yangın

Niğde'de Tomruk Yüklü Tırda Yangın
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Niğde-Adana Otoyolu'nda seyir halindeki tomruk yüklü tır, Kırkgeçit Tünelleri mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, tırda hasar oluştu.

Niğde'de seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Niğde-Adana Otoyolu'nda sürücüsü öğrenilemeyen 06 BUE 624 plakalı tomruk yüklü tır, Ulukışla ilçesi Kırkgeçit Tünelleri mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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