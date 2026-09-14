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Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

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Niğde'nin Bor ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Bor-Zengen kara yolunda 33 LF 072 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 5 mevsimlik tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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