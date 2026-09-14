Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
Niğde'nin Bor ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Niğde'nin Bor ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bor-Zengen kara yolunda 33 LF 072 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 5 mevsimlik tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA