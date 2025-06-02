Niğde'de Sürücülere Trafik Kuralları Eğitimi

Niğde'de Sürücülere Trafik Kuralları Eğitimi
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Niğde-Kayseri kara yolunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücüler ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. 147 kişiye hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgi verildi.

Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bulunan Yaşam Tüneli Çadırı'nda sürücü ve yolcuları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Polis ekipleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 147 kişiye bilgi verdi.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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