Niğde'de Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon
Niğde'de yapılan operasyonda sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden 2'si tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Niğde'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tespit etti.
Niğde ve Kayseri'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ile 4 sim kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.