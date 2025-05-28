Niğde'de Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon

Niğde'de Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon
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Niğde'de yapılan operasyonda sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden 2'si tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Niğde'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tespit etti.

Niğde ve Kayseri'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ile 4 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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