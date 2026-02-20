Niğde'de sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Niğde'nin Çamardı ilçesinde bir evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 58 yaşındaki Z.D. yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Üskül köyünde Z.D'ye (58) ait evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alevlerden etkilenen Z.D, sağlık ekiplerince Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan