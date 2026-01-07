Haberler

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

Güncelleme:
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Şehitler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Cemil A. (47) soba kovasını çıkardıktan sonra ısınmak için yanında bıraktı.

Evde duman kokusunu alan aile bireyleri, odaya girdiğinde Cemil A.'nın hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Cemil A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Cemil A.'nın cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
