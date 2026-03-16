Niğde'de sis etkili oluyor
Niğde'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle, Niğde-Çiftlik kara yolunda görüş mesafesi azaldı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Niğde'nin yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.
Niğde- Çiftlik kara yolu Ketençimen Kayak Merkezi ve Tepeköy mevkilerinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin azaldığı 2 bin 108 rakımlı Niğde-Çiftlik kara yolu güzergahını kullanan sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan