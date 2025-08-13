Niğde'de Silahlı Saldırıda 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Niğde'de bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda, sokakta oynayan 8 yaşındaki Ege Atlı ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos akşamı Efendibey Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri açıklanmayan 1'i kadın 4 şüpheli, oto galeriye tabancayla saldırı düzenledi. Kurşunlardan 1'i, sokakta oynayan Ege Atlı'nın vücuduna isabet etti. Ege yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Mahalleli çocuğun yarasına tampon yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Ege'yi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağırlaşan Ege, Adana'daki bir hastaneye sevk edildi. Şüpheliler polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
