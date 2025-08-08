Niğde'de Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı

Niğde'de 8 yaşındaki Ege Atlı'nın bir oto galeri önünde sokakta oynarken vurulması sonucu 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

4 GÖZALTI

Niğde'de, Ege Atlı'nın (8) bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda sokakta oynarken vurulup, ağır yaralanmasın ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İşyerini kurşunlama ve kasten öldürmeye teşebbüs olayını gerçekleştiren toplam 4 şahıs, Niğde Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde yakalanmış ve adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
